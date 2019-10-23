Астрономы открыли одну из первых галактик. Они не верили, что это возможно

В ранней Вселенной астрономы нашли галактику, существование которой отрицали. На расстоянии 12,5 миллиарда световых лет от Земли расположилась невидимая звездная система, которая пока даже не имеет своего названия. Но ученые прозвали ее «космическим Йети».

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Комплекс радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array в Чили помог астрономам заметить галактику, в существование которой ученые не верили. Телескоп способен фиксировать излучение с миллиметровыми и субмиллиметровыми длинами волн. Такие волны используют при изучении процессов образования и эволюции галактик.

Объект в виде расплывчатого мерцающего пятна увидели на длине волны три миллиметра — он не был заметен в диапазоне длинных волн. Это значило, что галактика находится на огромном расстоянии и скрыта от наблюдателей облаками пыли.

Ниже на фотографии — художественное изображение того, что увидели астрономы. Наблюдаемое излучение испускают частицы пыли, нагретые звездами внутри галактики. Пыль, образующая гигантские облака, скрывает свет звезд, делая звездную систему невидимой.

Эта галактика по размеру такая же большая, как Млечный Путь, однако отличается от нашей звездной системы активным звездообразованием — оно происходит в 100 раз быстрее.

Это открытие позволит ученым понять, почему некоторые галактики в ранней Вселенной выросли очень быстро.