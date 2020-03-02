Астрономы открыли новый способ поиска экзопланет

Астрономы из Нидерландов и США открыли новый способ поиска экзопланет. Они использовали технологию радионаблюдения, которая ранее применялась для исследования Юпитера и его спутника Ио.

Оказалось, что она подходит и для обнаружения взаимодействия между звездой и планетой. Исследовав радиоволновую активность звезды GJ 1151, ученые обнаружили вращающуюся вокруг нее планету, сообщило РИА «Новости». Оборот вокруг звезды каменистая планета совершает за один-пять дней. Точную массу ее пока не определили.

По мнению ученых, открытая планета не может быть обитаемой из-за близости к своей звезде.

Также они понадеялись, что телескоп LOFAR поможет найти ответы на многие вопросы, когда завершится его строительство.

Натан Эйсмонт отметил, что в мире существует множество радиотелескопов, и многие ученые захотят воспользоваться новой технологией.

«Теперь, когда было получено подтверждение, что это получается, то, конечно, много исследователей попробуют это повторить. И здесь нас ждет серия новых открытий», — заявил эксперт.