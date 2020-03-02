    02 марта 2020, 21:37

    Астрономы открыли новый способ поиска экзопланет

    Ирина Нагайникова

    Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, что новый способ поиска экзопланет подарит миру множество открытий. Об этом сообщило Радио Sputnik.

    Астрономы из Нидерландов и США открыли новый способ поиска экзопланет. Они использовали технологию радионаблюдения, которая ранее применялась для исследования Юпитера и его спутника Ио.

    Оказалось, что она подходит и для обнаружения взаимодействия между звездой и планетой. Исследовав радиоволновую активность звезды GJ 1151, ученые обнаружили вращающуюся вокруг нее планету, сообщило РИА «Новости». Оборот вокруг звезды каменистая планета совершает за один-пять дней. Точную массу ее пока не определили.

    По мнению ученых, открытая планета не может быть обитаемой из-за близости к своей звезде.

    Также они понадеялись, что телескоп LOFAR поможет найти ответы на многие вопросы, когда завершится его строительство.

    Натан Эйсмонт отметил, что в мире существует множество радиотелескопов, и многие ученые захотят воспользоваться новой технологией.

    «Теперь, когда было получено подтверждение, что это получается, то, конечно, много исследователей попробуют это повторить. И здесь нас ждет серия новых открытий», — заявил эксперт.