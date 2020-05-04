Астрономы обнаружили загадочный радиосигнал от источника в Млечном Пути

Канадские ученые из проекта CITE зафиксировали быстрый радиовсплеск (FRB), произошедший в галактике Млечный путь. Эти данные могут помочь объяснить природу таинственного феномена, ранее наблюдавшегося только за пределами нашей галактики.

Радиовсплеск произошел со стороны магнетара SGR 1935 + 2154, пишет Newsweek. Это тип нейтронной звезды с мощным полем. Сигнал представляет собой быстрые радиовсплески, рассказали ученые. Обычно такие вспышки длятся миллисекунды, порой их можно обнаружить при воспроизведении записи оттуда. До недавнего времени в нашей галактике FRB вовсе не фиксировались.

Впервые подобные радиовсплески были зафиксировали десять лет назад. С того времени ученые не могут разгадать, в чем же причина их возникновения.

Новые данные об источнике в Млечном Пути, возможно, помогут объяснить радиосигналы, которые ранее наблюдались только за пределами нашей галактики, считают астрономы.

Среди версий возникновения сигнала: столкновение двух нейтронных звезд или распад черной дыры. Но эти гипотезы стали маловероятными после обнаружения повторяющегося сигнала.

Пока открытие предварительное, еще требуется анализ полученных данных. Но если они верны, то это сигнал станет первым, пришедшим из нашей собственной галактики.

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