Астрономы обнаружили космического Йети. Новая «галактика-монстр» в 100 раз быстрее, чем Млечный Путь

Американские астрономы случайно нашли следы огромной галактики ранней Вселенной, которые никогда не замечали раньше. Они назвали ее космическим Йети, так как само существование подобного всегда воспринималось в научной среде как фольклор. Никогда раньше убедительных доказательств существования таких галактик не было. Группе астрономов из США и Австралии удалось даже сделать серию снимков.

В журнале Astrophysical Journal появилось описание открытия. В статье указано, что оно дает понимание, с чего начинался рост самых больших галактик Вселенной.

Астроном из университета Аризоны Кристина Уильямс обратила внимание на слабое световое пятно, когда изучала космос на сверхчувствительном оборудовании в чилийских горах. Ей показалось, что мерцание возникло из ничего.

«Это было очень таинственно, потому что свет, казалось, вообще не был связан с какой-либо известной галактикой», — пояснила научный сотрудник Национального научного фонда в Обсерватории Стюардов Кристина Уильямс.

Она отметила, что на большинстве длинных волн галактика была незаметна. Вероятно, это доказывало большое расстояние до нее. Кроме того, предположила ученый, объект скрыт облаками пыли.

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Исследователи предположили, что сигналу потребовалось 12,5 миллиарда лет, чтобы достичь Земли. Они заявили: открытие дает понимание о Вселенной в ее зачаточном состоянии. Излучение, которые увидела Уильямс, создано выделяемым теплом от частиц, нагреваемых звездами в глубине молодой галактики.

Иво Лаббе, соавтор исследования, сотрудник Технологического университета Суинберна (Мельбурн) пояснила, что найденный объект — массивная галактика-монстр, в которой звезд не меньше, чем в нашем Млечном пути.

Она полна активности, образуя новые звезды, в 100 раз быстрее, чем наша собственная галактика Иво Лаббе сотрудник Технологического университета Суинберна (Мельбурн)

Открытие американо-австралийской группы ученых позволит разгадать давнюю тайну астрономии. Выяснилось, что большие галактики на заре Вселенной увеличивались очень быстро, но для доказательства этого не хватало данных.

Маленькие галактики в ранней Вселенной фиксируются при помощи космического телескопа Хаббл, но они растут слишком медленно, чтобы доказать гипотезу.

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Ранее также были известны некоторые галактики-монстры, но наблюдения за ними были слишком редкими, чтобы получить удовлетворительные объяснения процессов формирования Вселенной.

«В нашей скрытой галактике-монстре есть именно те детали, которые могут быть этим недостающим звеном», — объяснили астрономы.

Пока ученым непонятно, сколько сверхмассивных галактик существует. Текущее исследование предполагало наблюдения лишь в крошечной части неба, менее сотой части диска полной луны. Подобно Йети, обнаружение следов подобного мифического объекта означает или невероятную удачу, или то, что монстры скрываются буквально везде.

Исследования продолжатся через пару лет. Они невозможны без космического телескопа Джеймса Уэбба, запуск которого запланирован на март 2021 года.