Астрономы обнаружили гигантскую планету. Она в три раза больше Юпитера

Обнаруженная планета находится в системе Kepler-88, которая удалена от Земли на 1243 световых лет.

Ученые проанализировали данные, которые были получены в течение шести лет с помощью спектрометра высокого разрешения HIRES, который установлен на телескопе Кек I (Гавайи).

Астрономам удалось подтвердить, что у звезды Kepler-88 имеется четвертая планета с эллиптической орбитой и периодом обращения четыре года.

Две другие планеты — Kepler-88 b и Kepler-88 c — находятся намного ближе к звезде. Мининептун Kepler-88 b делает оборот за 11 дней. Этот временной отрезок составляет почти половину 22-дневного периода обращения Kepler-88 размером с Юпитер.

В апреле команда ученых, используя повторно проанализированные данные космического телескопа NASA «Кеплер», обнаружила экзопланету, которая по своим размерам и температуре приближена к параметрам Земли.

Планета получила название Kepler-1649c. Она только немного больше Земли по размеру, а количество света, который получает Kepler-1649c от своей карликовой звезды, равно практически 75% того, что получает Земля от Солнца. Это говорит о том, что температура экзопланеты может быть аналогичной температуре на Земле.