Астрономы назвали число пригодных для жизни планет в Млечном Пути

Согласно заявлению Кунимото, на одну звезду, подобную Солнцу, приходится 0,18 землеподобной планеты. Доля таких звезд составляет 7% от общего числа звезд в Млечном Пути, которых всего около 100-400 миллиардов.

Чтобы выявить примерное количество планет, похожих на Солнце, ученые высчитали долю планет массой в диапазоне 0,75-1,5 массы Земли, вращающихся на расстоянии, равном среднему расстоянию от Солнца до Земли.

Максимальное количество достигает шести миллиардов, однако реальное число намного меньше.