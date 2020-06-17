Астрономы назвали число пригодных для жизни планет в Млечном Пути
Мишель Кунимото, астроном из Университета Британской Колумбии в Канаде, выяснил, что в Млечном Пути может находиться до шести миллиардов планет, напоминающих Землю и потенциально пригодных для жизни. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на иностранное издание.
Согласно заявлению Кунимото, на одну звезду, подобную Солнцу, приходится 0,18 землеподобной планеты. Доля таких звезд составляет 7% от общего числа звезд в Млечном Пути, которых всего около 100-400 миллиардов.
Чтобы выявить примерное количество планет, похожих на Солнце, ученые высчитали долю планет массой в диапазоне 0,75-1,5 массы Земли, вращающихся на расстоянии, равном среднему расстоянию от Солнца до Земли.
Максимальное количество достигает шести миллиардов, однако реальное число намного меньше.