Астрономы нашли звездные системы, откуда можно увидеть Землю

Более двух тысяч звездных систем обнаружили на расстоянии не более 326 световых лет от Земли. Открытие принадлежит ученым из Корнельского университета и Американского музея естественной истории, сообщил журнал Nature.

Если бы они были обитаемы, их жители обнаружили бы нашу планету.

Всего исследователи знают о 2034 таких систем. Инопланетяне могут открыть для себя Землю так же, как люди находят другие экзопланеты.

Земля проходит перед Солнцем и временно блокирует его свет. Из колебаний яркости звезды ясно, что вокруг нее вращается какой-то объект.

«Мы хотели знать, какие звезды имеют правильную точку обзора, чтобы видеть Землю. И поскольку звезды движутся в нашем динамичном космосе, эта точка обзора приобретается и теряется», — рассказала профессор астрономии и директор Института Карла Сагана в Корнелле Лиза Калтенеггер.

Гипотетические жители 1715 звездных систем могли бы увидеть Землю за последние пять тысяч лет, когда на ней начала развиваться человеческая цивилизация. Еще 319 обитателей иных систем могли бы сделать это в следующие пять тысяч лет, написал «МИР 24».