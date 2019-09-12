Астрономы нашли воду на потенциально обитаемой планете

Размеры и поверхностная гравитация у далекой планеты намного больше, чем у Земли, но K2-18b привлекла внимание ученых всего мира. Впервые исследователи обнаружили признаки наличия водяного пара в атмосфере планеты за пределами нашей солнечной системы.

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Астрономы из Центра космической экзохимии в Университетском колледже Лондона в Британии использовали данные космического телескопа Хаббла. Планета вращается вокруг красного карлика на расстоянии около 110 световых лет от Земли. Если наличие воды будет подтверждено дальнейшими исследованиями, K2-18b окажется единственной известной экзопланетой, на которой есть вода в атмосфере и, возможно, на самой планете.

Планета, открытая при помощи орбитального телескопа NASA в 2015 году, в восемь раз массивнее Земли. Исследования выявили в атмосфере K2-18b молекулярную сигнатуру водяного пара, а также водород и гелий. Все это позволяет предположить, что планета потенциально пригодна для жизни.