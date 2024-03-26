Наука 26 марта 2024, 14:21 Астроном Железнов: при взрыве звезды Бетельгейзе земляне увидят «второе Солнце»

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Звезда Бетельгейзе, которая имеет достаточно большую массу, стала подавать признаки скорого взрыва. В беседе с сайтом kp.ru старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал, чего ждать при данном явлении.

По его словам, после вспышки Бетельгейзе превратится либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру. Однако земляне не ощутят негативных последствий, заверил ученый.

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«Зрелище будет выдающееся», — отметил эксперт.

Он пояснил, что на небе появится «второе Солнце», которое просветит примерно две недели. Если это произойдет летом, то все предметы дадут двойные тени.