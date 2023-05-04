Наука 04 мая 2023, 18:04 Астроном Вибе допустил вероятность того, что Солнце поглотит Землю

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Поглощение Земли Солнце через миллиарды лет — одно из самых вероятных развитий событий, которого вряд ли удастся избежать. Об этом «НСН» рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

По его мнению, Солнце относится к таким небесным телам, которые, скорее всего, превратятся в красных гигантов. Тогда оно сильно расширится, поглотив ближайшие планеты, в том числе и Землю, которая находится третьей по счету от звезды.

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При это есть теории об изменении орбиты нашей планеты, которое позволит избежать поглощения. В целом астроном допустил такую возможности, но добавил, что ситуацию это не спасет.

«Есть расчеты, которые показывают, что относительно небольшими усилиями орбиту Земли в принципе можно от Солнца отодвинуть. Однако отмечу, что это будет только очень временным решением проблемы. Ведь за стадией красного гиганта у Солнца последует стадия белого карлика, когда оно вообще перестанет быть мощным источником энергии», — подчеркнул ученый.

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