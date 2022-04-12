Астроном Шевченко рассказал, зачем в России нужна лунная программа
Астроном Владислав Шевченко рассказал рассказал, что лунная программа поможет выяснить пользу пользу Луны для человечества. Об этом сообщило «Радио 1».
По данным RT, он отметил, что, например, исследования могут помочь в добыче полезных ископаемых. На Земле их запасы ограничены и в какой-то момент может возникнуть нехватка.
«Но оказалось, что на Луне эти запасы практически неисчерпаемы, потому что они постоянно пополняются», — пояснил Шевченко.