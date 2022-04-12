Астроном Санакоев предположил, когда может начаться колонизация других планет

Колонизация других планет может начаться в этом тысячелетии, но точно не в ближайшее время. Таким мнением с «ФедералПресс» поделился инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

По словам ученого, в ближайшее столетие будет активно развиваться космический туризм, но не переселение на другие планеты. Стоит отметить, что на других планетах, например на Марсе, который часто обсуждается в связи с возможной колонизацией, условия не самые приятные.

«Я недавно изучал карту России и в районе Чукотки нашел город Билибино, где среднегодовая температура равна -14 градусов. Там условия близки к марсианским — практически сплошная зима. Трудно сказать, что это привлекательный для проживания район. С Марсом может также получится — люди побывают там и захотят обратно. Условия проживания комфортные здесь, на Земле», — поделился Санакоев.