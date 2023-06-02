Наука 02 июня 2023, 16:24 Астроном Санакоев рассказал, что скоро россияне перестанут видеть звезды

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С каждым годом россияне могут наблюдать все меньше звезд. Об этом «ФедералПресс» рассказал астроном Владилен Санакоев.

По его словам, проблема заключается в световом загрязнении. Появляется все больше крупных объектов с подсветкой. Более того, проблемы возникают даже у ученых. Излишняя освещенность мешает работе обсерваторий.

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«Европа практически постоянно засвечена — и днем, и ночью. Находиться обсерваториям в этой части нецелесообразно — очень мало темных регионов», — рассказал Владилен Санакоев.

Он добавил, что пока в России есть подходящие места для наблюдения за звездным небом, но и они могут исчезнуть.

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