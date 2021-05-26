Астроном рассказал об уникальности суперлуния, наступившего 26 мая

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал об уникальности затмения супер-Луны, которое происходит 26 мая, написал сайт RT.

«Как сочетание одновременно трех явлений оно действительно редкое. Но этим интерес к нему и исчерпывается. На самом деле затмение уже вовсю происходит. И максимальная его фаза наступила в 14:19 по московскому времени», — отметил эксперт.

По его словам, в пределах примерно десяти часов в этот же момент происходит прохождение Луны через перигей. Это самая близкая к Земле точка лунной орбиты. Как уточнил Вибе, речь идет лишь о совпадении по времени.

Ранее астрономы допустили, что диск спутника Земли в момент затмения будет светиться голубым. Кайма появится от проходящего сквозь озоновый слой атмосферы солнечного света. Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников рассказал, что явление в первую очередь интересно своей непредсказуемостью.

В РФ понаблюдать за полным затмением Луны смогли только жители Дальнего Востока — здесь к тому моменту наступил ранний вечер.