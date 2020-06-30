    30 июня 2020, 15:37

    Астроном рассказал об особенностях парада планет в июле

    Дарья Морозова

    Парад планет, который начнется 4 июля и продлится почти весь месяц, будет невозможно полностью наблюдать невооруженным глазом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на научного директора Московского планетария Фаину Рублеву.

    По данным сайта «Утро.ру», она объяснила, что часть планет невозможно будет увидеть без специальных приборов, а другая часть будет видна только в определенное время суток и далеко не весь июль.

    «С 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру. До 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут (Юпитер 14 июля, а Сатурн — 21 июля) в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет и наблюдать за ними будет удобнее всего», — рассказала Рублева.

    Также она уточнила, что это явление никак не влияет на людей и абсолютно для них безопасно, несмотря на слухи о том, что оно может быть связано с какими-то катастрофами.

    «Мы в каком веке живем? Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет», — пояснила астроном.