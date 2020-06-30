Астроном рассказал об особенностях парада планет в июле

По данным сайта «Утро.ру», она объяснила, что часть планет невозможно будет увидеть без специальных приборов, а другая часть будет видна только в определенное время суток и далеко не весь июль.

«С 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру. До 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут (Юпитер 14 июля, а Сатурн — 21 июля) в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет и наблюдать за ними будет удобнее всего», — рассказала Рублева.

Также она уточнила, что это явление никак не влияет на людей и абсолютно для них безопасно, несмотря на слухи о том, что оно может быть связано с какими-то катастрофами.

«Мы в каком веке живем? Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет», — пояснила астроном.