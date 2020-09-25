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    25 сентября 2020, 10:27

    Астроном рассказал о частоте падения метеоритов

    Алена Макаренко

    Когда на Землю упадет очередной метеорит, представляющий угрозу для людей, выяснить не так просто. Так считает старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, сообщило ИА Nation News.

    «Мы не всегда можем зафиксировать падение, Земля не настолько плотно заселена, чтобы фиксировать каждый случай», — отметил он.

    Тем не менее предположить вероятность такого события возможно, для этого понадобятся статистика и математика. Выведена даже формула, связывающая между собой размер космического тела, энергию, которую он несет, с количеством падений на Землю.

    Челябинский метеорит диаметром 17 метров упал 15 февраля 2013 года. Такие случаи происходят несколько раз в 100 лет. Небесные тела, наподобие Тунгусского метеорита, падают на Землю раз в тысячелетие.

    Люди совсем недавно впервые зафиксировали приближение небольшого небесного тела заранее. Это произошло в 2008 году, за небесным телом наблюдали даже в Пулковской обсерватории, успели снарядить экспедицию. Метеорит вошел в атмосферу на севере Судана. Французский геостационарный спутник зафиксировал вспышку в месте, где мог проходить метеорит.

    Однако с тех пор подобное удавалось только дважды. Второй случай произошел 1 января 2014 года. Небесное тело вошло в атмосферу над Атлантикой, по этой причине никаких следов не осталось. Третий случай датируется несколькими годами спустя предыдущего события в Южной Африке, над Ботсваной. Следов тогда тоже не нашли.

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