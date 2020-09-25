Астроном рассказал о частоте падения метеоритов

«Мы не всегда можем зафиксировать падение, Земля не настолько плотно заселена, чтобы фиксировать каждый случай», — отметил он.

Тем не менее предположить вероятность такого события возможно, для этого понадобятся статистика и математика. Выведена даже формула, связывающая между собой размер космического тела, энергию, которую он несет, с количеством падений на Землю.

Челябинский метеорит диаметром 17 метров упал 15 февраля 2013 года. Такие случаи происходят несколько раз в 100 лет. Небесные тела, наподобие Тунгусского метеорита, падают на Землю раз в тысячелетие.

Люди совсем недавно впервые зафиксировали приближение небольшого небесного тела заранее. Это произошло в 2008 году, за небесным телом наблюдали даже в Пулковской обсерватории, успели снарядить экспедицию. Метеорит вошел в атмосферу на севере Судана. Французский геостационарный спутник зафиксировал вспышку в месте, где мог проходить метеорит.

Однако с тех пор подобное удавалось только дважды. Второй случай произошел 1 января 2014 года. Небесное тело вошло в атмосферу над Атлантикой, по этой причине никаких следов не осталось. Третий случай датируется несколькими годами спустя предыдущего события в Южной Африке, над Ботсваной. Следов тогда тоже не нашли.