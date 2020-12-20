Астроном рассказал, как разглядеть «великое слияние» Сатурна и Юпитера

В понедельник, 21 декабря, земляне смогут наблюдать великое соединение Юпитера и Сатурна. Российский астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени Штернберга Денис Денисенко рассказал «360», как самостоятельно найти на небе две планеты и почему это слияние называется великим.

«Во-первых, оно будет совсем не великое. Не очень тесное сближение. В астрономии бывали случаи, когда Юпитер с Сатурном не просто сближаются друг с другом ближе, чем в этом году. Но и возможны случаи, когда Юпитер покрывает собой Сатурн, — загораживает. Такое бывает раз в тысячу лет. В наше время тоже были более близкие сближения с Юпитера с Сатурном, но в 21 веке таких будет только два», — объяснил эксперт.

Одно произойдет 21 декабря, а второе — в 2080 году. Тем не менее разглядеть это явление жителям Москвы и Подмосковья будет очень тяжело из-за погоды.

«Завтрашнее соединение будет видно на вечернем небе очень непродолжительное время после захода солнца. Естественно, только там, где будет ясная погода. В Москве, скорее всего, не увидим этого из-за облаков», — объяснил собеседник «360».

Астроном отметил, что в телескоп можно будет хорошо разглядеть этот момент. Планеты чуть ли не обменяются спутниками.

«Юпитер сейчас самая яркая планета на вечернем небе. Конечно, в ясную погоду ее видно невооруженным глазом. Невооруженным глазом будет видно, что они слились в одну планету. Длиться это будет в течение 30–45 минут, очень низко над горизонтом, и условия будут неблагоприятные даже там, где будет ясное небо», — рассказал специалист.

Чтобы найти планеты на небе, необходимо запомнить, где село Солнце, объяснил Денисенко. Как только наступят сумерки, нужно посмотреть на юго-западную сторону. Юпитер появится раньше, так как он ярче. По этой причине разглядеть Сатурн будет тяжелее.

Ранее научное издание Scientific Аmerican сообщило, что великое соединение 2020 года совпадает с декабрьским солнцестоянием, самым коротким днем в году в северном полушарии и самым длинным в южном.