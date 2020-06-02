Астроном: приближающийся астероид может столкнуться с Землей

По его словам, «опасность состоит не в самом астероиде, а в неопределенности его траектории» и, «если он попадет, то, конечно, жизнь на Земле он не уничтожит, но уже такие астероиды, порядка 150-200 метров, они уже могут дать очень большой кратер, если попадут на сушу, и вызвать большое цунами, если попадут в океан».

«На их траекторию полета может что-то повлиять. Их будут притягивать Земля, Луна. Чем ближе к массивному телу пролетают, тем больше их траектория может измениться. Но вероятность всегда очень маленькая, что они точно попадут в Землю», — заключил Коваль.

Ранее в NАSА сообщили, что астероид 2002 NN4, который представляет потенциальную опасность для Земли, приближается к планете. Он считается опасным, так как его траектория пересекает орбиту планеты Земля. О существовании этого астероида стало известно в 2002 году. Его размер — примерно 250-270 метров. Он может облететь вокруг Солнца примерно за 300 земных суток.