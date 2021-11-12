Астроном объяснил появление яркой вспышки над Петербургом

Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти вечером 11 ноября наблюдали яркую вспышку в небе. Свет был вызван болидом, упавшим в районе Карелии, заявил заведующий лабораторией астрометрии и звездной астрономии Пулковской обсерватории (ГАО РАН) Максим Ховричев.

По словам астронома, пролетевший над городом объект стоит называть не метеоритом, а болидом. В первом случае части объекта должны достигнуть поверхности земли, но их пока никто не нашел. Метеором его тоже нельзя назвать, так как вспышка была ярче Венеры.

«В Карелии были слышны даже раскаты ударов в воздухе — значит, что где-то там и происходило событие, самый эпицентр. В Петрозаводске событие наблюдалось очень ярко и очень высоко над головой», — рассказал Ховричев «Интерфаксу».

Согласно предварительным данным, объект был не очень крупным. Его размер составил около метра. Астроном отметил, что обычно небесные тела размером с несколько сантиметров полностью разрушаются в атмосфере. Это происходит быстро и беззвучно.

«Здесь тело породило яркую вспышку и звуковые явления», — сказал Ховричев.

Яркая вспышка осветила небо над Петербургом вечером 11 ноября. После этого жители Ленобласти и Карелии стали писать в соцсетях, что тоже видели свечение. Многие пользователи предположили, что вспышка появилась из-за метеорита или шаровой молнии.