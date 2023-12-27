Наука 27 декабря 2023, 11:21 Астроном Нароенков посоветовал наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды вне города

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Метеорный поток Квадрантиды достигнет максимума активности в ночь с 3 на 4 января. Космическое явление будет лучше видно за пределами города, рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков в беседе с «Москвой 24».

По его словам, звездопад произойдет во второй половине ночи. Эксперт посоветовал устремить взор в направлении северо-востока.

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Нароенков предупредил, что «представление» могут сорвать сплошная облачность, дождь, снег и даже яркая Луна, добавил RT.