Астроном-любитель открыл неизвестный спутник Юпитера

Астроном-любитель Кай Ли открыл неизвестный ранее спутник Юпитера. Открытие он сделал, изучая старые снимки планеты, рассказала «Газета.ru».

Астроном изучал фотографии спутников Юпитера в архивах наблюдений расположенного на Гавайях канадско-французского телескопа CFHT, сделанные в 2003 году. С помощью этого телескопа ранее уже было обнаружено 23 новых спутника Юпитера. Ли предположил, что есть и другие спутники, которые еще не были обнаружены.

Так и вышло. Изучая фотографии 2003 года, когда Юпитер находился в противостоянии, и его спутники были хорошо подсвечены Солнцем, он нашел новый спутник — EJc0061. После этого этот же спутник астроном обнаружил и на снимках японского телескопа «Субару». Удалось обнаружить спутник и на более поздних снимках — до 2018 года .

Новый спутник стал 80-м известным спутником Юпитера. Он относится к ретроградным спутникам, которые движутся в направлении, обратном вращению планеты.