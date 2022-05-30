Астроном Якушечкин рассказал, где 31 мая будет виден метеорный дождь

Жители западного полушария смогут увидеть метеорный дождь. Он пройдет 31 мая, рассказал РИА «Новости» астроном Александр Якушечкин.

Ученый назвал предстоящее явление чудесным зрелищем — дождь будет очень сильным, до 10 тысяч метеоров в час. Земляне увидят метеорный поток Тау-Геркулиды, который до 1995 года считался слабоактивным, но после распада ядра кометы заинтересовал специалистов. Сначала он разделился на четыре части, а в 2006 году астрономы заметили уже 65 его обломков. Анализ траектории их полета и моделирование поведения облака позволили предсказать всплеск активности метеорного потока в 2022 и 2049 годах.

«Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов. Его максимум, по данным расчетов, придется на 06:30, когда на наших долготах уже будет рассвет», — рассказал он.

Основное поле обломков будет заметно из Северной Америки. Однако россияне тоже смогут понаблюдать за космическим явлением, так как два шлейфа обломков кометы SW3 пересекут орбиту Земли на несколько часов раньше и позже. Таким образом метеорный дождь будет виден в ночь на 31 мая.