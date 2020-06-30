Астроном: ежегодно открывается около тысячи новых астероидов

«Ежегодно открывается около тысячи новых околоземных астероидов. Это много, но надо иметь в виду, что термин „околоземный“ — довольно условный», — обратил внимание специалист.

По его словам, под такими астероидами подразумеваются те, которые могут подходить к планете на расстояние десятки миллионов километров.

Новичонок добавил, что региональная или глобальная катастрофа может произойти в том случае, если крупный объект столкнется с Землей. Речь идет об астероидах, чей размер более километра. Отмечается, что за ними ведется непрерывное наблюдение.

«И пока ни один из известных крупных околоземных астероидов никто падать не собирается. Километровых околоземных астероидов известно примерно тысяча», — уточнил собеседник информагентства.