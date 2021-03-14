Астронавты завершили пятый за год выход в космос. Видео

Астронавты NASA Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили технические работы в открытом космосе по переподключению перемычки системы охлаждения и замене антенны беспроводной связи на модуле Unity на Международной космической станции (МКС). На это им потребовалось шесть часов 47 минут.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что это был четвертый выход в космос в карьере Гловера и пятый — Хопкинса. Гловер в общей сложности провел за бортом МКС 26 часов и семь минут, Хопкинс — 32 часа и одну минуту.

Закончившийся выход с борта станции стал 237-м по счету. Общая продолжительность работ в открытом космосе составила 62 дня три часа 54 минуты.

Российский экипаж МКС 13 марта начал проверку герметичности модуля «Звезда».