Астронавты, летавшие на Луну, могут раньше умереть — ученые
Ученые выяснили, что астронавты, летавшие на Луну, имеют более высокий риск ранней смерти, чем их коллеги. Связано это со стрессом и выходом за пределы магнитного поля Земли. Об этом написало РИА «Новости».
Эксперты заявили, что ранняя смертность зафиксирована у четырех космонавтов, летавших к Луне. Двое из них погибли от болезней системы кровообращения, другие — от рака костного мозга и крови. Они скончались в возрасте от 51 года до 74 лет.
Для анализа использовали данные более 200 астронавтов, сообщило ИА Nation News.