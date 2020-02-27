Эксперты заявили, что ранняя смертность зафиксирована у четырех космонавтов, летавших к Луне. Двое из них погибли от болезней системы кровообращения, другие — от рака костного мозга и крови. Они скончались в возрасте от 51 года до 74 лет.

Для анализа использовали данные более 200 астронавтов, сообщило ИА Nation News.