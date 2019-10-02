Астронавт-итальянец впервые возглавит МКС

Итальянский астронавт Лука Пармитано возлавит Международную космическую станцию. Он сменит на этой должности россиянина Алексея Очинина, и станет первым итальянцем, руководящим МКС, сообщает американское космическое агентство NASA.

Голова первого космонавта ОАЭ увеличилась за первые 5 дней на орбите Подробнее

Астронавт был награжден в 2007 году серебряной медалью за авиационную доблесть. Он смог без аварии посадить штурмовик АМХ после опасного столкновения с птицей.

Он станет третьим европейцем в истории, который получит эту престижную должность — командирами до него были бельгиец Франка Де Винна в 2009 году и немец Александер Герст в 2018.

Пармитано будет руководить станцией до февраля 2020 года, после чего его должен будет сменить российский космонавт Олег Скрипочка.

Итальяненц признался, что он, как и его коллеги следует русской традиции — перед полетом «мочиться» на правую заднюю шину автобуса, который довозит космонавтов до ракеты.