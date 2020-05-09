Астрофизики сделали открытие, перевернувшее теорию рождения Луны

Ученые изучили данные со спутника «Кагуя», который полтора года пробыл на орбите Луны. Анализ показал, что из поверхности спутника выделяются мощные потоки ионов углерода и других элементов.

До этого исследователи придерживались концепции «сухой» Луны. Считалось, что спутник возник после столкновения большого космического тела с молодой Землей. После удара значительная доля летучих веществ испарилась под воздействием высоких температур. Теперь же эта теория идет вразрез с новыми данными.

Японские астрофизики выдвинули гипотезу: углерод мог появиться в лунных породах в начале формирования Луны. А значит, теперь необходимо скорректировать общепринятую теории возникновения естественного спутника Земли, потому что при высоких температурах углерод бы испарился.