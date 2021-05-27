AstraZeneca указала на большее число смертей после прививки Pfizer

В шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca сравнили количество летальных случаев после прививок собственной вакциной от коронавируса и препаратом Pfizer. В последнем случае риск для прививающихся оказался выше.

Сотрудники AstraZeneca представили 12-страничный доклад, посвященный восстановлению доверия к вакцинам от COVID-19 и улучшению сотрудничества в борьбе с пандемией. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Статистика, которую собрали в компании, указывает на более высокое количество смертей после прививки Pfizer, чем при вакцинации AstraZeneca. Суммарная летальность на каждый миллион введенных доз во Франции, Германии, Британии, Норвегии, Австрии и Италии у Pfizer почти втрое выше.

Собранные данные указали на более высокий риск для выбравших американский препарат. При этом власти европейских стран заявили об опасности вакцины AstraZeneca и отказались ее применять. В компании заметили, что вред от поднятой шумихи испытала не только она сама: обвинения против вакцины подрывают доверие к прививкам в принципе, а желание людей вакцинироваться уменьшается. В итоге это лишь продлит пандемию.

В AstraZeneca напомнили позицию британского регулятора и ученых. Заявления о том, что риск от заражения коронавирусом гораздо выше серьезных побочных эффектов от прививки, делались неоднократно.