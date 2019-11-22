Астероид размером с челябинский метеорит летит к Земле

К Земле приближается неизвестный ранее малый астероид, чей размер сопоставим с метеоритом, упавшим в районе Челябинска в феврале 2013 года. Его поперечный размер составляет 10-15 метров.

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Небесное тело было обнаружено специалистами АО «Астрономический научный центр» (АНЦ) в интервале наибольшего сближения с Землей, который составляет 139 тысяч 410 километров. Они установили, что астероид находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года.

Пришелец из космоса был выявлен при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области на оптико-электронном комплексе ЭОП-2-1, расположенном в районе села Передовое Амурской области.

«Контрольная проверка по базе данных Центра малых планет Международного астрономического союза показала, что обнаруженный объект ранее не наблюдался и является новым астероидом, периодически сближающимся с Землей», — сказано в сообщении госкорпорации.

Наблюдения Роскосмоса получили подтверждение в обсерваториях Great Shefford (Великобритания) и Astronomical Research Observatory, Westfield (штат Иллинойс, США).

За последние три месяца Роскосмос обнаружил два астероида.

Первый сближался с Землей в ночь на 28 июля на расстояние в 187 тысяч 791 километр.