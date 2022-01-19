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    19 января 2022, 20:29

    Появилось видео с пролетом потенциально опасного астероида мимо Земли

    Роскосмос показал видео пролета потенциально опасного астероида мимо Земли

    Дарья Бунякова

    Потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1) пролетел мимо Земли на максимально близком расстоянии. Видео с небесным телом показала пресс-служба Роскосмоса.

    На кадрах видно, что астероид пролетает на фоне звезд с большой скоростью. Как уточнили в госкорпорации, небесное тело удалось заснять с помощью телескопа Института прикладной математики имени Келдыша.

    Ранее о приближении потенциально опасного астероида к Земле предупредил отдел наблюдения за астероидами NASA. Его размеры составляют порядка одного километра в диаметре. Он считается потенциально опасным, так как пересекает орбиту Земли.

    Ученые наблюдают за 1994 PC1 уже не первое десятилетие. В американском космическом агентстве подчеркнули, что в ближайшие 100 лет для Земли астероид реальной опасности не представляет.

    Во ВНИИ ГОЧС сообщали, что весной 2029 года близко к Земле подлетит опаснейший астероид Апофис. Диаметр небесного тела составляет почти 400 метров, а весит он порядка 30 тонн.