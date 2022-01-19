Появилось видео с пролетом потенциально опасного астероида мимо Земли

Потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1) пролетел мимо Земли на максимально близком расстоянии. Видео с небесным телом показала пресс-служба Роскосмоса.

На кадрах видно, что астероид пролетает на фоне звезд с большой скоростью. Как уточнили в госкорпорации, небесное тело удалось заснять с помощью телескопа Института прикладной математики имени Келдыша.

Ранее о приближении потенциально опасного астероида к Земле предупредил отдел наблюдения за астероидами NASA. Его размеры составляют порядка одного километра в диаметре. Он считается потенциально опасным, так как пересекает орбиту Земли.

Ученые наблюдают за 1994 PC1 уже не первое десятилетие. В американском космическом агентстве подчеркнули, что в ближайшие 100 лет для Земли астероид реальной опасности не представляет.

Во ВНИИ ГОЧС сообщали, что весной 2029 года близко к Земле подлетит опаснейший астероид Апофис. Диаметр небесного тела составляет почти 400 метров, а весит он порядка 30 тонн.