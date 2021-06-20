Астероид размером в две статуи Свободы приблизится к Земле 25 июня

Астероид, размеры которого вдвое превышают длину статуи Свободы в США, приблизится к Земле на максимально близкое расстояние 25 июня, сообщило Daily Express со ссылкой на NASA.

Речь идет об астероиде 441987 (2010 NY65). Длина этого небесного тела составляет 187 метров. Астероид движется со скоростью 13,4 километра в секунду.

В ближайшей к Земле точке объект будет находиться от нашей планеты в отдалении, которая больше чем в 15 раз превышает расстояние от нашей планеты до Луны.

Несмотря на это, астероид может считаться объектом, который сближается с Землей.

Астероиды представляют собой относительно небольшие небесные тела Солнечной системы. Они движутся по орбите вокруг главной звезды. В отличие от планет у астероидов неправильная форма и нет атмосферы. Но при этом, у этих небесных тел могут быть спутники.

Китай успешно вывел на орбиту четыре спутниковых аппарата с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2-ди» (CZ-2D). Запуск прошел с космодрома Тайюань (провинция Шаньси). На орбиту запустили спутник «Бэйцзин-3» и три микроспутника: «Янван-1», Хайсы-2», «Тайкун шиянь-1».

«Янван-1» владеет компания «Шэньчжэнь циюань тайкун кэцзи». Этот микроспутник будут использовать для поиска малых планет и астероидов, а также их исследования.