Астероид размером с Пентагон подлетит к Земле

Потенциально опасный астероид 2016 AJ193 в субботу, 21 августа, пролетит мимо Земли на расстоянии 3,4 миллиона километров. Это станет самым близким его приближением за несколько десятилетий.

Такие данные следуют из измерений, которые были сделаны с помощью космического телескопа NАSА NEOWISE.

Наиболее близко астероид подойдет к Земле в 18:10 по московскому времени. Его скорость — 26 километров в секунду. Диаметр астероида примерно 1,5 километра. По своим размерам небесное тело сопоставимо с диаметром здания Пентагона в США (1,37 км).

Астероид темный и отражает мало света, отмечается на сайте IFLScience. Это делает такой близкий подход к Земле важным шансом для лучшего его изучения.

Астероид 2016 AJ193 в январе 2016 года обнаружила система панорамного обзора и система быстрого реагирования (Pan-STARRS), которая расположена в обсерватории Халеакала, Гавайи. Небесное тело делает полный оборот вокруг Солнца каждые 5,9 года.

Заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Валерий Шематович рассказал, представляет ли угрозу астероид. По словам специалиста, небесное тело пролетит слишком далеко от планеты, чтобы нанести ей какой-либо вред. Несмотря на это, ученый отметил, что астероид, о котором идет речь, имеет довольно внушительный размер.