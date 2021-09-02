Астероид размером с Эмпайр-стейт-билдинг приблизится к Земле в сентябре

Астероид 2010 RJ53 размером с нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли 9 сентября. Диаметр астероида достигает 774 метров.

Массивный астероид должен приблизиться к орбите Земли 9 сентября. Об этом сообщили на сайте астероидного трекера Лаборатории реактивного движения НАСА.

Еще один крупный астероид пролетит мимо планеты 22 сентября, он получил название 2021 NY1. Небесное тело будет размером с мост Золотые Ворота, который находится в Сан-Франциско. Диаметр астероида может достигнуть от 130 до 300 метров.

Как сообщает The Jerusalem Post, что столкновение астероидов с планетой маловероятно. Из трех вышеупомянутых астероидов только 2010 RJ53 будет летать ближе к Земле, чем Луна, а его самое близкое расстояние составляет примерно 366 тысяч километров от планеты. Для сравнения: Луна находится на расстоянии 384,4 тысячи километров от Земли.

Согласно расчетам НАСА, в следующем столетии Земля свободна от какого-либо риска столкновения с астероидом.