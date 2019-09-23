Астероид размером с Эйфелеву башню приблизился к Земле

NASA: два астероида пролетят вблизи Земли в выходные Подробнее

Американские ученые предполагают, что небесное тело имеет в диаметре от 190 до 430 метров. Этот размер сопоставим с Эйфелевой башней, высота которой составляет 300 метров. Астероид числится в документах под названием 523934 (1998 FF14).

По данным специалистов NASA, этот астероид пролетит на расстоянии 4,2 миллиона километров от Земли.

Несколько дней назад мимо нашей планеты уже пролетал подобный космический объект. Ученые определили, что это самый крупный астероид, который приблизился к Земле за последние 100 лет. И при этом в NASA умудрились его не заметить. Астрономы увидели астероид лишь за сутки до достижения минимального расстояния между ним и Землей. 20 сентября многие эксперты усомнились в нормальной работоспособности систем слежения NASA. Позднее выяснилось, что пролетавший в те сутки астероид был размером с футбольное поле. И увидели его вовсе не американские ученые, а специалисты крошечной обсерватории где-то в Бразилии.