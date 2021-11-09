Астероид размером с 3 футбольных поля приблизится к Земле

Потенциально опасный астероид 2004 UE приблизится к Земле в середине ноября. Его размер составляет три футбольных поля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на одно из подразделений NASA.

Размер астероида 2004 UE составляет от 170 до 380 метров в диаметре. Он окажется на минимальном расстоянии от планеты 13 ноября. По данным американского агентства, небесное тело пролетит в четырех миллионах километров от Земли. Такое расстояние превышает 11 дистанций от нашей планеты до Луны. Следующее сближение может произойти в 2051 году.

Впервые астероид 2004 UE заметили в 2004 году. Он входит в группу «Аполлонов» — потенциально опасных астероидов. Траектории полета таких небесных тел пересекаются с орбитой Земли.

Ранее Лаборатория реактивного движения NASA предупредила, что 11 декабря к Земле приблизится астероид 4660 Nereus. Его длина составляет 330 метров, что на 30 метров больше Эйфелевой башни. Астероид пролетит мимо планеты на расстоянии 3,9 миллиона километров. В следующий раз 4660 Nereus окажется недалеко от Земли лишь в 2112 году.