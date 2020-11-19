Астероид едва не столкнулся с Землей

Астрономы с помощью телескопов заметили пролетающий на рекордно близком расстоянии от Земли крупный астероид диаметром до 10 метров. Для того чтобы столкнуться с нашей планетой, ему не хватило 350 километров.

Астероид 2020 VT4 пролетел над южной частью Тихого океана еще 13 ноября. Его заметили наземные телескопы, расположенные на Гавайях. Расстояние астероида до Земли можно назвать минимальным, это даже ниже орбиты МКС. Информация об этом появилась на сайте Universe Today. Ученые отметили, что во время полета небесное тело напоминало движущуюся точку.

Предыдущий рекорд был установлен летом, тогда астероид 2020 QG сблизился с нашей планетой на три тысячи километров. Теперь астрономы ожидают сближение астероида с Землей 13 ноября 2052 года. Предположительно, он может пролететь на расстоянии 0,02 астрономических единицы.

В начале октября Межпланетная станция обнаружила на астероиде Бенну следы потоков воды. По их данным, ее следы находятся в кратере Найтингейл. Бенну — околоземный астероид, его открыли в 2013 году. Его диаметр составляет 600 метров.