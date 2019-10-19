Астероид диаметром в километр максимально приблизится к Земле 25 октября

Размеры космического объекта точно не определены, ученые оценивают его в 441-986 метров. Астероид пройдет рядом с Землей на расстоянии около 0,04 астрономических единиц. Это равноценно приблизительно 16 расстояниям от Земли до Луны. Соответственно, планете ничто не угрожает. Ближе всего к Земле объект приблизится 25 октября, в 20:21 по московскому времени. После чего он постепенно будет удаляться.

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По данным издания, астероид классифицируется как потенциально опасный. Тем не менее в ближайшие 120 лет, вряд ли, он столкнется с Землей. В очередной раз он подойдет к планете в 2140 году.

Об объекте 162082 (1998 HL1) ученые узнали 18 апреля 1998 года. Небесное тело относится к группе околоземных астероидов «Аполлоны», чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Всего исследователи знают о более чем пяти тысячах подобных объектов.

К потенциально опасным относятся объекты, проходящие на расстоянии меньше радиуса орбиты Луны — около 384 тысяч километров.