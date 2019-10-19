  • Астероид диаметром в километр максимально приблизится к Земле 25 октября

    19 октября 2019, 10:27

    Алена Макаренко

    Астероид 162082 (1998 HL1) диаметром в километр максимально приблизится к Земле 25 октября. Если заглянуть в квалификацию небесных тел, можно узнать: он сам по себе представляет серьезную опасность. Об этом сообщила газета Expess.
    Астероид диаметром в километр максимально приблизится к Земле 25 октября

    Размеры космического объекта точно не определены, ученые оценивают его в 441-986 метров. Астероид пройдет рядом с Землей на расстоянии около 0,04 астрономических единиц. Это равноценно приблизительно 16 расстояниям от Земли до Луны. Соответственно, планете ничто не угрожает. Ближе всего к Земле объект приблизится 25 октября, в 20:21 по московскому времени. После чего он постепенно будет удаляться.

    Загадочное вещество. Канадские ученые обнаружили неизвестный ранее минерал

    Подробнее

    По данным издания, астероид классифицируется как потенциально опасный. Тем не менее в ближайшие 120 лет, вряд ли, он столкнется с Землей. В очередной раз он подойдет к планете в 2140 году.

    Об объекте 162082 (1998 HL1) ученые узнали 18 апреля 1998 года. Небесное тело относится к группе околоземных астероидов «Аполлоны», чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Всего исследователи знают о более чем пяти тысячах подобных объектов.

    К потенциально опасным относятся объекты, проходящие на расстоянии меньше радиуса орбиты Луны — около 384 тысяч километров.