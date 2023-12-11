Наука 11 декабря 2023, 17:25 Аспирант РТУ МИРЭА Лобанов смог сделать препарат для борьбы с инсультами эффективнее на 20%

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Аспирант РТУ МИРЭА Николай Лобанов и его коллеги-ученые синтезировали пептид, который позволяет усовершенствовать один из самых популярных препаратов для борьбы с инсультами. Об этом сообщил Life.

Новая формула лекарства предусматривает снижение дозы на 20%. Благодаря этому уменьшается риск развития побочных эффектов. Кроме того, сокращается и стоимость средства.