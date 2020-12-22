Архитектор спроектировал жилища для защиты императорских пингвинов

Отмечается, что в последнее время льды в Антарктиде стали таять быстрее. Это угрожает жизни нелетающих птиц, так как они откладывают яйца и выводят потомство на льдинах. Навиди предложил построить на Южном полюсе лагеря с иглу. В этих них пингвины смогут находиться для защиты от плохой погоды, сообщил «МИР 24».

Под жилищами будут установлены охлаждающие устройства, укрепляющие основание льдины. Энергия в системы охлаждения будет поступать с помощью маятникового устройства, которое должно передвигаться вместе с океаническим течением. Маятники смогут работать по «умной» технологии и самостоятельно определять, какой льдине необходим холодный воздух. Устройства будут автоматически отсоединяться от одних иглу и присоединяться к другим.

Проект Навиди прошел в финал конкурса архитектуры и искусств фонда Жака Ружери в номинации «Инновации для моря».