Археологи рассказали о древнем «смартфоне» из тувинской гробницы

Глава Тувинской археологической экспедиции Марина Килуновская рассказала, что раскопки проводились еще в 2017 году.

«Нашли в 2017 году. Теперь должна статья выйти (про находку — прим. ред.)», — отметила профессор.

По ее словам, предмет напоминает формой смартфон, однако на самом деле это пряжка для ремня. Находка лежала в могиле с молодой женщиной, которая была захоронена на глубине 17 метров. Предположительно, возраст гробницы составил более 2100 лет.