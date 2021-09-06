Археологи отполированные каменные шары в Шотландии. Зачем они нужны

Археологи нашли необычные отполированные каменные шары в ходе раскопок неолитического поселения на Оркнейских островах. На данный момент специалисты пытаются определить их назначение. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Размер находки примерно с ладонь. Камни были обнаружены на полуострове Треснесс. Раскопки там ведутся примерно с 2017 года, так как древнее поселение, которое когда-то находилось на этих территориях, начало сваливаться в воду. Ученые обнаружили уже более 20 камней и их количество продолжает расти.

Археологи предположили, что камни служили украшением для оружия. Еще одна версия предполагает, что камни несли ритуальное предназначение. На некоторых камнях был нанесен узор.

Другие ученые выдвинули версию, что камни могли служить аналогами весов, так как масса всех камней приблизительно одинакова. По одной версии предполагалось, что с помощью шаров древние жители Британского архипелага передвигали крупные и тяжелые камни. По мнению археологов, придерживающихся этой версии, такие подшипники были совершенно необходимы, так как большинство неолитических построек в Шотландии были созданы из огромных каменных глыб, передала «Газета.ru».