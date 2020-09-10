Археологи открыли новый вид животного благодаря найденному зубу
Археологи открыли новый вид животного благодаря найденному во время раскопок в северной части Индии зубу, пишет «Царьград» со ссылкой на Proceedings of the Royal Society.
Ученые выяснили, что зуб принадлежал непосредственному предку нынешних гиббонов. Специалисты отметили, что благодаря найденной окаменелости можно подтвердить версии о том, что данный вид приматов появился в Азии, распространившись с территории Африки. Точно так же там оказались многие другие крупные представители этого вида животных.