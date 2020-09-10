Археологи открыли новый вид животного благодаря найденному зубу

Ученые выяснили, что зуб принадлежал непосредственному предку нынешних гиббонов. Специалисты отметили, что благодаря найденной окаменелости можно подтвердить версии о том, что данный вид приматов появился в Азии, распространившись с территории Африки. Точно так же там оказались многие другие крупные представители этого вида животных.