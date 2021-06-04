Археологи обнаружили в районе Суздаля останки средневековых поселений

Специалисты Института археологии РАН рассказали о результатах раскопок в Суздальском районе, рассказал «Царьград». Несмотря на то, что на этих землях и ранее находили останки поселений, меньше находок не становится.

Археологи обнаружили следы еще тридцати поселений к востоку от Суздаля, в которых люди жили в XI–XIV веках. В этих местах ученые нашли более 600 средневековых предметов.

Изучив эти предметы, археологи пришли к выводу, что в этих местах жили люди довольно высокого социального статуса. Рукоять меча с инкрустацией, подвеска из монет, крест с эмалью и другие предметы, указывающие на высокий уровень достатка их владельцев, не могли принадлежать простолюдинам.

Также археологи обнаружили христианские артефакты, датированные XII веком: три подвески в виде фигур Архангела, круглая иконка с изображением Богоматери Оранты и другие.

Исследователи уверены, что это далеко не последние интересные находки в этом районе.

«На сегодняшний день найдено менее половины древних населенных пунктов. Систематическое обследование Суздальской земли позволяет составить уникальную карту средневекового расселения людей, достоверно воссоздать процесс становления основного очага древнерусской исторической жизни в Волго-Окском междуречье», — сказал директор Института археологии РАН Николай Марков.