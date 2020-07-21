Археологи обнаружили стену домонгольского храма в Великом Новгороде

Группа археологов раскопала стену домонгольской церкви Бориса и Глеба, существовавшей до 17 века. Храм обнаружили в ходе раскопок в Новгородском кремле.

Как сообщил ТАСС, ученые рассчитывают составить план храма и уточнить топографию средневекового Новгорода.

Церковь Бориса и Глеба строилась в течение шести лет, начиная с 1167 года. Ее возведение заказал купец Сотко Сытинича, возможный прототип былинного Садко.

После этого церковь несколько раз восстанавливали. Так, в 1262 году она сгорела после попадания молнии, но ее возвели опять. В начале 14 века здание рухнуло, но его отстроили заново к 1305 году. В 1405 году храм опять сгорел, его отремонтировали только в 1441 году. Последний раз церковь рухнула в 1652 году и его больше не стали восстанавливать.

Ученые и ранее находили этот храм в 1940–1941 годах, но из-за войны раскоп засыпали. До наших дней с тех раскопок дошли только несколько записей и мало подробные планы. Теперь специалисты намерены тщательно изучить церковь.

«Наша методика позволяет более тщательно изучить этот храм. Появится его план, соображения об облике этого здания и его размерах, а также о том, что ему предшествовало и что первым появилось на той территории», — заявил руководитель раскопок Владимир Седов.

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