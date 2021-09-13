Археологи обнаружили сохранившийся культурный слой ХIХ века в ходе раскопок в Перми

Археологи в ходе подготовительных работ на месте строительства нового здания Пермской художественной галереи обнаружили сохранившийся культурный слой начала 19-го века, а также предметы 18-го века. Об этом сообщило URA.ru.

По словам сотрудницы Камской археологической экспедиции Марии Мингалевой, самая ранняя монета датируется 1734 годом. Также ученым удалось обнаружить участок дороги. Он был являться частью старинного Соликамского тракта.

«Сохранился культурный слой начала 19-го века. Сохранились объекты археологические, в частности дорога. Возможно, это участок Соликамского тракта, который до строительства железной дороги как раз там проходил», — рассказала эксперт.

Также там находился деревянный водоотводной канал. Он защищал тракт от подтопления притоком реки Егошиха.

Ученые заявили, что на данной территории необходимо провести полноценные раскопки на территории завода Шпагина. Информацию донесли до инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Однако власти не приняли решение о проведении масштабного исследования.