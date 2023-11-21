21 ноября 2023, 14:05
Археологи обнаружили следы древней цивилизации в Сербии
Археологи нашли следы древней цивилизации на территории Сербии и близлежащих стран. Находка была сделана с помощью спутников. Об этом сообщил сайт Heritage Daily.
Специалисты проанализировали снимки Южно-Карпатского бассейна. Они зафиксировали сеть крупных доисторических построек, расположенных вдоль реки Тиса.
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Сооружения датируются 1600-1450 годами до нашей эры. Ученые считают, что поселения принадлежали сложному обществу, добавил «Царьград».
Археология
Сербия
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