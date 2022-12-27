27 декабря 2022, 22:23
Археологи обнаружили поселение каменного века на раскопках в Тюменской области
Неизвестное сезонное поселение каменного века обнаружилось при раскопках поселения «Исетское-3» в Тюменской области. Об этом сообщило агентство .
Руководитель археологической лаборатории КГУ Игорь Новиков добавил, что на этом месте когда-то располагался водоем. На его берегу находился поселок возрастом более семи тысячи лет, уточнил RT.
Реклама
Эксперты обнаружили там глиняные грузила и каменные орудия, которые долго находились в воде. Их изучат в лабораториях.
Реклама
Археология
Реклама
Реклама