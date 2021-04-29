Археологи обнаружили пещеру викингов в Исландии

Археологи из Исландии, Норвегии и США сообщили, что обнаружили пещеру викингов, которая могла быть святилищем. Предположительно, в нем мореходы пытались отсрочить Рагнарек — конец света, написал Journal of Archaeological Science.

Внутри пещеры были найдены сооружения из камней в форме лодки. Как считают ученые, первые колонисты викингов были свидетелями извержения вулкана, произошедшего примерно 1100 лет назад. Произошедшее заставило их поверить в скорое наступление последней битвы между богами и чудовищами, сообщило ИА Nation News.

В пещере викинги пытались предотвратить скорый конец света, принося в жертву богам коз, овец и лошадей.