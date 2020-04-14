Археологи обнаружили «многослойное» погребение в древнеегипетском городе

Тела хоронили друг на друге. Их укладывали в несколько слоев. Самое низкое погребение относится к VII веку до нашей эры. Верхние отнесли к византийскому периоду истории Египта, когда в страну уже пришло христианство.

По словам археологов, это первый известный им случай, когда могилы из разных эпох, сосредоточенные на одном участке. Они также обнаружили ценные артефакты: чернильницы, бронзовые серьги, остраконы (куски керамики для письма). На одном надгробии сохранился текст, гласящий, что оно принадлежит освобожденному рабу.

Ученые также нашли карнизы и остатки арки с росписью в виде цветов, растений и геометрических фигур. Предполагается, что это фрагменты крупного культового сооружения христиано-византийского периода.

Оксиринх находится в 160 километрах от Каира. Этот город назвали в честь местной рыбы, которая считалась в древнем Египте священной.