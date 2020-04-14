    14 апреля 2020, 11:44

    Археологи обнаружили «многослойное» погребение в древнеегипетском городе

    Анастасия Кременчугская

    Археологи из Университета Барселоны нашли на территории древнеегипетского города Оксиринх захоронения. Ученые определили их примерный возраст. Им несколько тысяч лет. Об этом написал сайт «Мир 24».

    Тела хоронили друг на друге. Их укладывали в несколько слоев. Самое низкое погребение относится к VII веку до нашей эры. Верхние отнесли к византийскому периоду истории Египта, когда в страну уже пришло христианство.

    По словам археологов, это первый известный им случай, когда могилы из разных эпох, сосредоточенные на одном участке. Они также обнаружили ценные артефакты: чернильницы, бронзовые серьги, остраконы (куски керамики для письма). На одном надгробии сохранился текст, гласящий, что оно принадлежит освобожденному рабу.

    Ученые также нашли карнизы и остатки арки с росписью в виде цветов, растений и геометрических фигур. Предполагается, что это фрагменты крупного культового сооружения христиано-византийского периода.

    Оксиринх находится в 160 километрах от Каира. Этот город назвали в честь местной рыбы, которая считалась в древнем Египте священной.