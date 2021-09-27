Археологи обнаружили кости древнего человека в Китае

Китайские ученые обнаружили окаменелости двух человеческих черепов в одной из пещер провинции Хэнань. Возраст каждой находки составляет примерно 32 тысячи лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

При этом найденные останки являются самыми ранними из известных образцов останков современных людей, которые проживали раньше на этих территориях, передала «Газета.ru».

«Антропологи заявили, что возраст двух окаменелостей человеческих черепов, найденных в пещере, был определен как 32 тысячи и 12 тысяч лет соответственно», — сказано в публикации.

Кроме того, было обнаружено более десяти тысяч фрагментов костей лошадей, коз, медведей, оленей, кабанов и волков. Возраст всех находок варьируется от 30 до 40 тысяч лет. Также специалисты нашли древние орудия, среди которых находились скребки.

Ранее сотрудники Ундоровского палеонтологического музея Ульяновской области нашли скелеты двух ихтиозавров в геопарке «Ундория». Раскопки продолжались на протяжении месяца.